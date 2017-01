Neuer Rekord bei der Ortsfeuerwehr Gehrden

„Es war ein ereignisreiches Jahr.“ Mit diesen Worten begann Gehrdens Ortsbrandmeister Peter-Albert Fricke seinen Jahresbericht auf der Generalversammlung in der Festhalle Am Castrum. Zu insgesamt 97 Einsätzen wurden die Gehrdener Feuerwehrkameraden im Jahr 2016 gerufen. Fricke betonte dabei das breite Spektrum der Einsätze: Brände, Verkehrsunfälle, technische Hilfeleistungen, die Verkehrssicherung sowie außergewöhnliche Einsätze, wie die Sprengung eines Bankautomaten in der Dammstraße und die Rettung eines Dackels aus einem Abwasserrohr.

Neben den 1.785 geleisteten Einsatzstunden standen im vergangenen Jahr über 8.000 weitere Dienststunden an: Lehrgänge, Sitzungen, Veranstaltungen, Wartungsarbeiten sowie Verwaltungs- und Büroarbeit. „Die summierte Stundenzahl von 10.472 ist somit ein neuer Rekord für die Ortsfeuerwehr“, berichtete Ortsbrandmeister Fricke. Die Marke von 10.000 sei noch nie geknackt worden.

In 2017 stehe vor allem die Umstellung auf den Digitalfunk bei der Feuerwehr im Vordergrund, so Fricke. Dafür wird auch ein neuer Einsatzleitwagen benötigt, das steht bereits fest. Die Kosten hierfür belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund 160.000 Euro. Bürgermeister Cord Mittendorf erklärte in seinen Grußworten, dass diese Investition sicherlich die Prioritätenliste beim Haushalt 2017 anführen werde. „Wir sind stets um eine moderne Ausstattung der Wehren bemüht“, sagte er. Die Wichtigkeit der Feuerwehren bei der Stadt könne unter anderem auch an dem geplanten Neubau des Feuerwehrhauses in Leveste erkannt werden, ergänzte er.

Darüber hinaus wurden zahlreiche Mitglieder der Ortsfeuerwehr im Rahmen der Generalversammlung geehrt und befördert. Alexander Stoßberg, seit einigen Monaten stellvertretender Stadtbrandmeister, wurde zum Hauptbrandmeister befördert, Marvin Schindler zum Hauptlöschmeister, Lutz Fricke, Timo Schröder und Marcel Kimse zum Oberlöschmeister. Dennis Großmann ist ab sofort Löschmeister, Dana Stoßberg wurde zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau befördert. Als Hauptfeuerwehrmänner dürfen sich ab sofort Thimo Eichstädt und Jan-Henrik Schrank bezeichnen, René Langer wurde zum Oberfeuerwehrmann befördert.Nachdem Fenja Fricke, Zuhal Karakas, Alexander Puchinger und Lukas Rohrig zuletzt Anwärter waren, sind sie nun offizielle Feuerwehrmänner beziehungsweise Feuerwehrfrau.

Fünf Mitglieder aus der Einsatz- und Altersabteilung erhielten für ihre jahrzehntelange Arbeit in der Feuerwehr geehrt. Dana Stoßberg für 25 Jahre, Frank Seeliger, Klaus Stötefeld und Matthias Dorn für 40 Jahre. Besonders großen Applaus erhielt Fritz Wiggers. Er wurde für seine 65-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.