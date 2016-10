Neun Jahre über Haltbarkeitsdatum: Verdorbene Lebensmittel vor der Tafel

Was auf den ersten Blick wie eine gute Tat aussah, entpuppte sich jedoch schnell als geschmacklose Aktion – im wahrsten Sinne des Wortes. Der Leiter der Gehrdener Tafel Peter Radike staunte nicht schlecht, als er am Montag von einem Anwohner des Kantplatzes 6 informiert wurde, dass Lebensmittel vor der Ladentür abgelegt wurden.

Als er sich aber die Ablaufdaten der Produkte näher ansah, fiel ihm allerdings sofort auf, dass sämtliche Artikel weit über das Haltbarkeitsdatum abgelaufen waren. Die Daten reichten sogar bis ins Jahr 2007 zurück. Er könne nicht verstehen, dass Menschen glauben, diese uralten Lebensmittel seien noch gut genug für die bedürftigen Menschen, die wöchentlich zur Tafel kommen müssen, sagte Radike. Es sei „beschämend, wenn Menschen so über andere in Not geratene Bürger denken und dann auch noch feige und anonym sich der alten Lebensmittel entledigen“, so der Tafelleiter.

Wöchentlich werden über 210 Bedarfsgemeinschaften mit 450 Personen, davon 150 Kinder, in der Gehrdener Tafel versorgt. 25 ehrenamtliche Helfer stehen jede Woche bereit, den bedürftigen Menschen die gespendeten Lebensmittel der regionalen Lebensmittel-Händler und Bäcker auszuhändigen. Radike hob noch einmal besonders anerkennend hervor, dass viele Gehrdener Bürger mit ehrlichen Absichten haltbare Lebensmittel mit langem Ablaufdatum bei der Tafel vorbeibringen.