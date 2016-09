Nach sechs Jahren ist Schluss. Die Filiale des Textilwarenunternehmens NKD im Steinweg schließt zum 25. Oktober. Dies bestätigte eine Unternehmenssprecherin gegenüber dem burgbergblick. Eine Eröffnung an einem anderen Standort in der Burgbergstadt sei nicht geplant, erklärte sie. Bis zur Räumung Ende Oktober läuft noch ein Auverkauf in der NKD-Filiale. Zehn Prozent Rabatt gibt es bis dahin auf alle Artikel.

Durch die Schließung verliert Gehrdens Innenstadt eine weitere Einkaufsmöglichkeit.