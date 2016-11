Ökumenischer Laternenumzug erleuchtet Gehrden

In Gehrden findet am Freitag, 11. November, um 17 Uhr der ökumenische Laternenumzug am Martingstag statt. Beginnen tut die Veranstaltung in der St. Bonifatiuskirche, Stadtweg 3, in Gehrden. Es wird eine kurze kindgerechte Andacht geben und dann geht der Umzug zur Margarethenkirche los. Katharina Albrecht wird den Umzug mit ihrem Pferd als Martinsreiterin begleiten. Außerdem gibt es musikalische Begleitung durch den Musikzug der Feuerwehr Gehrden.

Vor der Margarethenkirche wird es dann das traditionelle Martinslied, Lieder und ein Gebet geben. Zur Erinnerung daran, dass St. Martin seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt hat, werden dann Martinshörnchen geteilt. Der Umzug soll natürlich von möglichst vielen Laternen verschönert werden. Die Organisation wird von beiden Kirchen organisiert und alle sind eingeladen.