Ortsdurchfahrt Redderse voll gesperrt

Aufgrund von Kanalanschlussarbeiten für ein Neubaugebiet an der Obernfeldstraße (L 390) wird die Ortsdurchfahrt Redderse zwischen dem Einmündungsbereich „Tivoli“ (K 236) und dem Ortsausgang in Richtung Leveste für die Zeit vom 11. bis zum 14.Oktober für Fahrzeuge, mit Ausnahme für die Anlieger, komplett gesperrt. Die ausgeschilderten Umleitungsstrecken führen von Wennigsen kommend über Redderse und Langreder nach Leveste bzw. von Leveste über Langreder und Redderse nach Wennigsen. Die Buslinie 560 der regiobus Hannover GmbH fährt während dieses Zeitraums die Bushaltestelle „Redderse“ nicht an. Dadurch entfällt auch die Bedienung der Haltestellen „Mitte“ und „Beekstraße“ in Leveste. Entsprechende Hinweise sind an den Haltestellen angebracht.