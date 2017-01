Polizei und Stadt in Gehrden blicken positiv auf 2016 zurück

In der Polizeistation Gehrden fand am Dienstagmittag, 17. Januar, das Jahresgespräch zwischen der Stadt und den Polizisten der Dienststelle Gehrden, so wie dem Polizeichef in Ronnenberg-Empelde statt.

Dieses Treffen fände jedes Jahr statt, so Oberbürgermeister Cord Mittendorf, und werde von der Stadt als Anlass genommen, sich für die gute Arbeit mit der Polizei zu bedanken. Auch in einer so friedlichen Stadt wie Gehrden sei man vor schlimmen Verbrechen nicht sicher, genau wie vor tödlichen Verkehrsunfällen, die gerade Polizisten oder Feuerwehrleute psychischem Druck aussetzen und dafür gilt es, Respekt zu haben. Mittendorf lobte in diesem Zusammenhang auch den in den Ruhestand verabschiedeten ehemaligen Leiter der Dienststelle Gehrden, Peter Lehrke. Dieser sei, so sind sich alle Anwesenden einig, eine große Bereicherung für die Stadt gewesen. Der neue Leiter, Andreas Hähling (57), hat großen Respekt vor seinem Vorgänger: „Das sind schwer zu füllende Fußstapfen. Aber ich werde mein Bestes geben und ich freue mich, hier in dieser tollen Stadt zu sein, die ich auch gut kenne und wirklich mag.“ Hähling ist seit dem 1. Dezember 2016 in Gehrden, arbeitete allerdings bereits zwischen 1985 und 1992 hier.

Die CDU-Fraktion beklagte, laut einem Anwesendem, zu wenig Personal in Gehrden. Doch sowohl die Polizei als auch die Stadtverwaltung sind sich einig, dass es so gut läuft. Polizeichef Badenhop betont, dass die Besetzung der Dienststellen in der Region wie ein Tischtuch sei; ziehe man an der einen Seite, fehle es auf der anderen Seite. Der einzige große Vorfall, der erwähnt wurde, war die Explosion in der Commerzbank. „Das war schon ein Knaller.“ An Humor fehlt es in der Runde nicht.

Ein weiterer Diskussionspunkt war die immer wiederkehrende Frage, von den zum Glück wenigen besorgten Bürgern, ob die Kriminalität mit Eintreffen der Flüchtlinge gestiegen sei. Und wieder einmal waren Stadt und Polizei sich einig, dass dies nicht der Fall sei. Etwa 320 Flüchtlinge leben in der Stadt. Darunter viele Familien. Und gerade hier ließe sich, so Mittendorf, gelungene Integration feststellen. „Besonders die Kinder lernen extrem schnell Deutsch. Das ist sehr beeindruckend“, sagte er. Laut Badenhop, Andreas Grüne, Nadine Kägebein und Andreas Hähling, die sich in der Region, insbesondere in Gehrden, sehr gut auskennen, ist die Kriminalität nicht gestiegen. Der Vorwurf kann anhand der aktuellen Zahlen ganz einfach widerlegt werden. Die Anwesenden sind sich einig, dass das nicht zuletzt der großartigen Willkommenskultur und der vielen freiwilligen Helfer in der Stadt zu verdanken ist.

Doch auch die Polizei leistet hier einen großen Beitrag. Sie organisiert zum Beispiel Vorträge, bei denen neu angekommenen Flüchtlingen gewisse Dinge erklärt werden. Dinge die banal scheinen, wie Verkehrsregeln, die aber wichtig zu lernen sind, ebenso wie soziale und gesellschaftliche „Regeln“. Den Polizisten ist es sehr wichtig, für alle Menschen als Vertrauenspersonen angesehen zu werden, sagte Badenhop. „Wir schützen die Rechte aller Menschen. Das ist unsere Aufgabe und nur so funktioniert effektive Polizeiarbeit. Mit Unterstützung der Menschen, die wir nur bekommen, wenn man uns vertraut“. Ein schönes Schlusswort.