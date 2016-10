Polizeikommissariat Ronnenberg: Acht Neue im Dienst

Einmal im Jahr werden in der niedersächsischen Polizei die Dienstellen personell neu aufgefüllt, üblicherweise im Oktober. Aufgefüllt heißt in dem Fall, dass diejenigen, die sich entweder in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet haben oder die ihre polizeiliche Arbeit auf eigenen Wunsch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel an der Polizeiakademie (PA) als Lehrkraft, im Landeskriminalamt (LKA) oder im Niedersächsischen Ministerium für

Inneres und Sport fortführen möchten, zahlenmäßig ersetzt werden.

In Laufe des vergangenen Jahres waren das im Polizeikommissariat (PK) Ronnenberg besonders viele. So nahmen mit Beginn des Monats gleich acht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst im Einsatz- und Streifendienst (ESD) in Ronnenberg auf. Dabei handelt es sich überwiegend um junge Polizisten aus der Zentralen Polizeidirektion

und Bachelor-Absolventen der Polizeiakademie. Hinzu kommen zwei Kolleginnen, die zuvor bereits Berufserfahrung in Celle und in Hannovers Innenstadt gesammelt haben.

„Ich bin froh, dass wir unser Personal wieder aufstocken konnten“, freut sich Christoph Badenhop, Leiter des PK Ronnenberg. Besonders schön sei für ihn, dass es sich um überwiegend junge Kollegen handelt. „Dadurch hat sich auch das Gesicht des Kommissariats verändert“, so Badenhop.