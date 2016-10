Rückkehr eines alten Bekannten

Viele Neubürger Gehrdens dürften in den letzten Tagen überlegt haben, woher auf einmal die Skulptur am Steintor kommt. Für Alteingesessene ist es ein Wiedersehen eines alten Bekannten: Das Kunstwerk „Fünfeinhalb Tonnen himmelwärts“ hat seinen (nahezu) angestammten Platz am Steintor wieder eingenommen. Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen am Steintor wurde die Skulptur des heimischen Bildhauers und Künstlers Hartmut Stielow vor knapp zweieinhalb Jahren entfernt und an die B65 beim Gut Erichshof versetzt. Nun steht es wieder in der Gehrdener Innenstadt. Allerdings nicht mehr vor der Filiale der Sparkasse, sondern auf der gegenüberliegenden Straßenseite in unmittelbarer Nähe zum „Türmchen“.

Im September 1998 war die Skulptur erstmals in Gehrden zu sehen. Die damalige Kreissparkasse investierte insgesamt 80.000 DM in das Werk des Bildhauers aus Everloh. Stielow nutzte die Zeit der Baumaßnahmen am Steintor, um die Skulptur zu überarbeiten. „Um die Standfestigkeit auch für die Zukunft zu gewährleisten“, wie er damals erklärte.

In den sozialen Netzwerken wird an dem Werk teils deutliche Kritik geübt. Über Kunst kann man ja bekanntlich streiten, doch auch der neue Standort kommt überwiegend nicht gut an. Bei einigen Bürgern allerdings offenbar schon: Bereits wenige Tage nach der Rückkehr der „fünfeinhalb Tonnen himmelwärts“ war die Skulptur schon ein Sammelort für leere Bierflaschen.