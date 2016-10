Sind in Gehrden die Schrauben locker?

An mehreren Autos sollen in den vergangenen Tagen im Gehrdender Stadtgebiet die Radschrauben gelöst worden sein. Dies berichten Bürger in einem sozialen Netzwerk. Auf Nachfrage des burgbergblick teilte das Polizeikommissariat Ronnenberg mit, dass keine Informationen über solche Fälle im Kommissariat vorliegen. „Es kann sein, dass einzelne Hinweise eingegangen sind, doch entsprechende Anzeigen liegen uns bislang nicht vor“, sagte Polizeihauptkommissarin Angela Mies vom Kriminalermittlungsdienst. Von einer Serie könne die Polizei also nicht sprechen.

Dennoch appellierte Mies: „Sollte Bürgern so etwas widerfahren, sollten sie sich umgehend an die Polizei wenden und gegebenenfalls Anzeige erstatten.“