Spielabbruch: Levestes Reserve hatte keine Reserve

72Das Spiel zwischen dem TSV Bantorf und dem TV Jahn Leveste II wurde bereits nach 45 Minuten beim Stand von 6:0 für die Hausherren beendet. Die Gäste konnten aufgrund zahlreicher Ausfälle keine spielfähige Mannschaft mehr für die zweite Halbzeit auf das Feld schicken, sodass ein Spielabbruch die Folge war.

„Ich hatte bereits sechs verletzte oder kranke Spieler in meiner Aufstellung“, klagte Jahn-Coach Christian Gilica, der für das Gastpiel auf dem Bantorfer Waldsportplatz gerade so elf Akteure zusammenbekam. Im Vorfeld hatten die Jahn-Verantwortlichen noch versucht, das Spiel zu verlegen. Die Vereine waren sich auch einig, die Zustimmung des Verbandes blieb allerdings aus. Es sind deutliche Parallelen zum Nichtantritt der Jahn-Reserve in Langreder vor einigen Wochen vorhanden, als sich aufgrund der Levester Verletztenmisere beide Vereine ebenfalls über eine Verlegung einig waren, der Verband aber ebenfalls nicht einwilligte.

Die arg angeschlagenen Mühlenteichkicker konnten dem Druck der Bantorfer nicht lange standhalten und lagen bereits nach vier Minuten mit 0:1 im Hintertreffen. Ein kurzer Überblick über das Jahn-Lazarett verdeutlicht das Dilemma: Während sich Torben Schwiening angeschlagen mit Grippe über den Platz schleppte, verschlimmerte sich die Leistenverletzung von Sebastian Klein im Spielverlauf zusehends. David Meyer und Salim Karatas waren durch Knöchelverletzungen gehandicapt und Ümit Savasir hatte mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Stefan Fätckenheuer musst nach einem Zweikampf lange behandelt werden. Beim Jahn-Mittelfeldspieler besteht nun der Verdacht auf Nasenbeinbruch.

„Die Jungs haben alle bis zur Halbzeit auf die Zähne gebissen“, lobte Jahn-Torwart Patrick Müller die Moral seiner Mannschaftskameraden. Dennoch war nach 45 Minuten Schluss. In der Pause suchte Gilica das Gespräch mit Schiedsrichter Rolf Baranski. Nach Rücksprache mit den Mannschaftskapitänen und den Teamverantwortlichen wurde das Spiel durch den Unparteiischen beendet, da die Gäste zu viele nicht mehr einsatzfähige Spieler vorzuweisen hatten.

„Es tut uns natürlich für die Bantorfer Mannschaft und auch die Zuschauer leid. Aber für uns ging es heute nicht mehr weiter. Hier stand die Gesundheit unserer Akteure im Vordergrund. Ein Weiterspielen wäre für einige von uns nicht mehr zu verantworten gewesen“, entschuldigte sich Jahn-Sprecher Christian Helmstedt für die Entscheidung zur Aufgabe.

