Spielmannszug lädt zu Adventskonzert ein

Pünktlich zum 1. Advent präsentiert der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Gehrden sein vorweihnachtliches Konzert in der Margarethenkirche Gehrden. Am Sonntag, 27. November, 16 Uhr, können sich Konzertbesucher an einem bunten und unterhaltsamen Programm mit klassischen, traditionellen und modernen Stücken erfreuen. Ein Arrangement aus weihnachtlicher, besinnlicher aber auch taktvoller Musik wird zudem auf die bevorstehende Adventszeit einstimmen.

Der Eintritt ist frei – über eine Spende, die der Ausbildung des Spielmannszug-Nachwuchses zugutekommt, würde sich die Feuerwehr jedoch freuen.