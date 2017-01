Steintor: Stadt favorisiert 20er-Zone und Zebrastreifen

Die derzeitige Verkehrssituation am Gehrdener Steintor wird von vielen Bürgern und Verkehrsteilnehmern als unübersichtlich, teilweise sogar chaotisch bezeichnet. Ziel von Stadtverwaltung und Politik ist es laut eigener Angaben, eine verständliche und sichere Verkehrsregelung zu schaffen. Offenbar herrscht nun Einigkeit: Die Stadt favorisiert eine „Tempo 20“-Zone auf der Nordstraße und Gartenstraße. Diese soll sich von Rewe auf der Nordstraße bis zum Ende der Sparkasse auf der Gartenstraße ziehen. Auch zwei Zebrastreifen sollen an der Kreuzung am Steintor für eine geordnete Straßenüberquerung sorgen. „Beides zusammen klingt für mich nach einem guten Plan“, sagte Bürgermeister Cord Mittendorf in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses.

Dort stellte Heinz Mazur vom zuständigen Planungsbüro PGT der Verwaltung und den Ausschussmitgliedern seine Präferenz vor, die eine solche 20er-Zone beinhaltet. „Dadurch würde auch die derzeitig geltende rechts-vor-links-Regel beibehalten werden“, erläuterte Mazur. Der Grund: In der Großen Bergstraße und dem Steinweg gilt bereits „Tempo 20“. Liege die erlaubte Geschwindigkeit auf Nord- und Gartenstraße bei 30 km/h, so würden sie aufgrund der höheren Maximalgeschwindigkeit automatisch zur Vorfahrtstraße werden. Aus Sicht des Planungsbüros sei dies jedoch „nicht vorteilhaft“.

Allerdings würden durch die favorisierte Regelung zusätzliche Kosten entstehen. „Der Tempo-20-Bereich muss deutlicher gekennzeichnet werden“, sagte Mazur mit Verweis auf entsprechende Äußerungen der Straßenverkehrsbehörde. Denkbar wären eine Färbung des Asphalts an Anfang und Ende der 20er-Zone oder eine entsprechende Pflasterung, wie sie bereits in der Großen Bergstraße vorhanden ist. Eine Stellungnahme hierzu gab es seitens der Verwaltung oder Politik in der Ausschussitzung nicht.

Zwei Zebrastreifen sollen die Straßenüberquerung für Fuß- und Radfahrer sicherer machen. Dabei sind sich Stadt und Politik offenbar einig. Das Planungsbüro sieht diese zwar als nicht notwendig, da Videoaufzeichnungen gezeigt hätten, dass eine freie Überquerung gut funktioniert habe. „Wir haben da jedoch nichts dagegen, wenn Sie das machen wollen“, so Mazur.