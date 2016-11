Unbekannte brechen Münzautomaten auf

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Samstag Münzautomaten an Tankstellen in Gehrden auf.

An einer der Tankstellen wurden zwischen 22 und 9.55 Uhr zwei Münzautomaten von Autostaubsaugern, sowie der Münzautomat des Vorsprühers an der Waschanlage aufgebrochen. Es wurde jeweils loses Münzgeld im niedrigen zweistelligen Bereich entwendet.

An einer weiteren Tankstelle an der Lemmier Straße wurde ebenfalls in der Nacht zum Samstag der Münzautomat eines Staubsaugers und der eines Vorsprühers aufgebrochen. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht bekannt. Die Tatzeit kann auf 21.30 bis 6.30 Uhr eingegrenzt werden.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen schweren Diebstahls. Zeugen werden gebeten, relevante Beobachtungen oder Hinweise telefonisch an das Polizeikommissariat Ronnenberg unter Tel. 05109/5170 oder an die Polizeistation Gehrden unter Tel. 05108/4410 zu melden.