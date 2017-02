Unfallflucht in Lemmie: Autofahrer rammt Nissan und verschwindet

In Lemmie wurde an der Südfeldstraße ein geparkter brauner Nissan an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Täter flüchtete. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am 3. Februar, in der Zeit zwischen 9 Uhr und 14.45 Uhr.

Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von 3.500 Euro. Der Verursacher, laut vorgefundener Beschädigungen vermutlich ein größeres Fahrzeug, flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Mögliche Zeugen, welche entsprechende Beobachtungen zur angegebenen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ronnenberg (Tel. 05109-5170) zu melden.