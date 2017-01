Es war eine Geschichte mit einem Happy End. Ein am Dienstag als vermisst gemeldeter neunjährige Junge aus Hannover wurde noch am Abend gegen 22 Uhr von einem Passanten wohlbehalten in einer S-Bahn östlich von Hamburg angetroffen worden.

Da der Junge desorientiert wirkte, suchte der Mann mit ihm eine Polizeiwache in Reinbek auf und übergab ihn dort den Beamten. Informationen über seine zwischenzeitlichen Aufenthaltsorte liegen der Polizei derzeit nicht vor.

(ms/zim)