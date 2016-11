Von der Rettung eines Zeugen der Geschichte

Tabea und Guido Becker wurden für die vorbildliche Restaurierung eines ehemaligen Müllerhauses in der Straße An der Mühle 9 in Lemmie mit dem Preis für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgezeichnet. Dr. Heinrich Jagau, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Hannover, und Michael Heinrich Schormann, stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen Sparkassenstiftung,

überreichten den Preis im Rahmen einer Feierstunde.

Das historische Müllerhaus war durch Umbauarbeiten früherer Besitzer stark verändert

worden. Tabea und Guido Becker beschlossen deshalb, beim Umbau des Gebäudes in ein

Wohnhaus das ursprüngliche Aussehen des Müllerhauses wiederherzustellen. Damit

wollten sie dem Gebäude ebenfalls seinen gestalterischen Wert zurückgeben. Die neuen

Eigentümer ließen nicht nur den weiten Dachüberstand erstellen, sondern auch

Fensterrahmen aus Holz einbauen. Diese wurden nach dem Muster eines Originalrahmens

angefertigt, den sie zuvor auf dem Gelände gefunden hatten. Im Inneren ließen die neuen

Eigentümer den Terrazzoboden der Diele und die historischen Holztüren mit dreieckigen

Giebelkrönungen in vorbildlicher Weise aufarbeiten. Ungewöhnlich für den ländlichen Raum

sind die Deckenmalereien im Eingangsbereich und in zwei angrenzenden Wohnräumen.

Darauf sind Motive zu sehen, die an die römische Antike erinnern.

„Hervorzuheben ist das besondere Engagement der neuen Eigentümer, die über ihre

privaten Wohnzwecke hinaus die Baugeschichte des Gebäudes wieder sichtbar gemacht

und damit auch einen wichtigen Beitrag zur niedersächsischen Denkmallandschaft geleistet

haben“, betonte Michael Heinrich Schormann während der Preisverleihung. Dr. Heinrich Jagau fügte hinzu: „Die Restaurierung rettete einen wichtigen Zeitzeugen der Geschichte der Region Hannover. Das verdient unsere Anerkennung.“

Die Niedersächsische Sparkassenstiftung vergab zum 16. Mal den Preis für

Denkmalpflege. Der Preis ist mit insgesamt 75.000 Euro dotiert und honoriert das private

Engagement, das Eigentümer für den Erhalt historischer Baudenkmale aufbringen. In

diesem Jahr werden 19 Denkmale mit einem Preis bedacht, weitere sieben erhalten eine

Belobigung.