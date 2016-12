Weihnachts-Preisrätsel sorgt für glückliche Gesichter

Auch der dritte und letzte Tag des Gehrdener Weihnachtsmarktes hatte einiges zu bieten. Besonders voll wurde es auf dem Marktplatz zwischen den zahlreichen Buden gegen 15 Uhr, als „Gehrden feiert Feste“ und der „burgbergblick“ wieder einmal die Gewinner der des diesjährigen Weihnachts-Preisrätsels bekanntgaben. 35 Preise, gespendet von zahlreichen Einzelhändlern aus der Region und dem „burgbergblick“, warteten darauf, in die Hände der Teilnehmer übergeben zu werden.

Der pünktlich um 15 Uhr einsetzende Nieselregen hörte glücklicherweise wenige Minuten später wieder auf, sodass die Aufmerksamkeit ganz der kleinen Glücksfee gewidmet werden konnte, die die glücklichen Gewinner aus dem Lostopf zog. Je näher die hochwertigen Preise rückten, desto mehr stieg die Spannung unter den Teilnehmern, die darauf hofften, dass auch ihr Name ertönt. Der größte Jubel war von Laramarie Wiebking zu vernehmen. Die Studentin gewann den Hauptpreis, einen 48-Zoll LED-Fernseher der Firma Sony , bereitgestellt vom Elektronikfachhändler EP Mahnke in Wennigsen. Auch Karl-Heinz Rautenbach konnte sich freuen. Er gewann ein Wochenende im Vier-Sterne-Hotel Alpenhof in Filzmoos für zwei Personen. Der dritte Preis, ein Gutschein über eine Microbleading-Behandlung beim Lifestyle Cosmetic Institut Ohms, ging an die glückliche Gewinnerin Helga Ploch.

Die Organisatoren des Weihnachtsdorfes von „Gehrden feiert Feste“ zeigten sich über den Verlauf des Wochenendes rundum zufrieden. „Es hat wieder einmal sehr viel Spaß gemacht. Auch die Anzahl der Besucher hat gestimmt“, erklärte Malte Lohsert im Nachgang.