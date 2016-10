Weltklassik am Klavier – Beethovens Fünfte!

In der Serie Weltklassik am Klavier werden diesen Monat in Gehrden Denys Proshayev und Nadia Mokhtari erwartet. Proshayec zählt heute mit Sicherheit zu den Vertretern der großen russischen Klavierschule. Als Meisterschüler von Vladimir Krainev, der wiederum seine Ausbildung bei dem legendären Heinrich Neuhaus abschloss, setzt Proshayev diese glorreiche Tradition fort. Der Sieg beim Internationalen Musikwettbewerb der ARD 2002 eröffnete dem Künstler eine weltweite Kariere in zahlreiche Länder der Welt. Seine Einspielung von Rameau gehört zu den besten CDs der Topplisten der „ZEIT“ sowie des „Spiegel“. Die neuesten Einspielungen des Künstlers sind Schumann und Schnittke gewidmet. Zusammen mit Nadia Mokhtari, der Siegerin des Concours de Radio France, gründete Proshayev ein Duo, das erfolgreich auftritt und im vergangenen Jahr die u.a. vom Bayerischen Rundfunk gelobte „Gogol Suite“ von Alfred Schnittke bei Piano Classics veröffentlichte.

Mit seiner fünften Sinfonie in c-Moll schuf Ludwig van Beethoven nicht nur eines der berühmtesten Musikwerke, sondern setzte damit ein grandioses Denkmal dem menschlichen Geiste und dessen schöpferischen Fähigkeiten. Einem Helden, der – sich auf den Glauben stützend – mit Mut und Tapferkeit Schicksalsschlägen begegnet, bekämpft und diese am Ende besiegt und damit den Sieg des Geistigen über das Materielle verkündet. Die von rührender Lyrik und erschütternder Tragik geprägten Klavierstücke von Franz Schubert gehören sicherlich zum Besten, was jemals für das Klavier komponiert wurde – genauso wie die mysteriöse Fantasie von Alexander Skrjabin.

Im Rathaus zu Gehrden geht es am Sonntag, 16. Oktober, um 17.15 Uhr los. Für Erwachsene beträgt der Eintritt 18 Euro. Für unter 18-Jährige ist der Eintritt frei. Reservierungen können per Mail an info@weltklassik.de oder unter der Tel. 02211/9365090 getätigt werden.