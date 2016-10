Wer wird Gehrdens Schachmeister? Dies entscheidet sich ab Freitag, 21. Oktober in der Oberschule. Dort findet ab 19 Uhr die erste Runde im KO-System um den von der Stadt

Gehrden gestifteten Wanderpokal im Schach statt. Teilnehmen können neben den Mitgliedern der Schachvereinigung Calenberg alle Gehrdener Einwohner. Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Titelverteidiger ist Harold Ailmendinger, der sich im Endspiel in einem von Taktik geprägten Kampf nach fast viereinhalb Stunden gegen Vereinsmeister Hans-Joachim Reimann durchsetzte.

Außerhalb der Ferien finder in der Oberschule auch der allgemeine Spielbetrieb des Vereins statt, und zwar jeden Freitag ab 19 Uhr. Kinder und Jugendliche fangen bereits um 17 Uhr an. Ende Oktober beginnen auch wieder die Punktspiele, an denen sich die Calenberger mit einer Mannschaft in der Bezirksklasse beteiligen. Spielleiter und Mannschaftsführer Heinz Tode richtet sich auf einen harten Kampf gegen den Abstieg ein, da mit Bernd Plumhoff und

Bernhard Kujawa sich leider zwei gute Spieler abgemeldet haben. Von daher

freut sich der Verein über jeden Neuzugang, egal welcher Stärke.

Interessierte können sich bei Heinz Tode unter Tel. 05108 / 925656 melden.