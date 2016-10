Zeitungsstapel auf Dammstraße in Brand gesetzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag setzten gegen 1.30 Uhr bislang unbekannte Täter einen Zeitungsstapel auf der Dammstraße in Gehrden in Brand. Der Zeitungsstapel konnte durch die eingesetzte Funkstreifenbesatzung gelöscht werden. Verdächtige Personen wurden nicht mehr angetroffen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu verdächtigen Personen

machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg unter Tel. 05109 / 5170 in Verbindung zu setzen.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Gehrdens Innenstadt. Vor etwa eineinhalb Monaten wurden ebenfalls Zeitungen in der Dammstraße angezündet.