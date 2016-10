Zu müde, um die Beute in Sicherheit zu bringen

Zu einem Einbruch mit kuriosem Ende kam es in Gehrden in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Kurz nach Mitternacht begab sich ein 46 Jahre alter Angestellter einer Gaststätte

aus Gehrden in eine benachbarte Gaststätte. Als dieser um 0.55 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass aus der Gaststätte ein Laptop sowie das Wechselgeld aus der Kasse entwendet wurde. Weit war der Täter jedoch nicht gekommen.

Ein 46 Jahre alter Mann aus Gehrden hatte die Abwesenheit des Gaststätten-

Mitarbeiters genutzt und ist über einen etwa zwei Meter hohen Zaun in den

Hinterhof der Gaststätte gelangt. Von dort drang er durch eine unverschlossene Tür in die

Räume der Gaststätte ein entwendete die Beute. Vorher trank er allerdings noch einige Biere. Offenbar zu viele.

Im Anschluß daran schaffte er es nicht mehr, über den Zaun den Hinterhof zu verlassen.

Er schlief schließlich auf dem Hinterhof ein und wurde von dem Mitarbeiter sowie der

zwischenzeitlich eingetroffenen Polizei überrascht und geweckt. Der 46-Jährige stand deutlich unter dem Einfluß alkoholischer Getränke und wurde in eine Ausnüchterungszelle verbracht.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Einbruchdiebstahls

eingeleitet.