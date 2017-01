Jubiläumsjahr beim TV Rot Weiß Ronnenberg

Der Tennisverein Ronnenberg feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Gegründet wurde der Verein im September 1967. Aus diesem Anlass finden alle Veranstaltungen in diesem Jahr unter diesem Motto statt.

Auftakt war ein „Tennis und Pasta Event“ im Sport- und Freizeitcentrum Empelde. Mit 48 Teilnehmern war die Veranstaltung so gut besucht, wie nie zuvor. Auf den sechs Hallenplätzen wurden die Doppel und Mixed Partien im Wechsel gespielt. Ab 13 Uhr gab es im Bistro ein Pasta Buffet, an dem sich die Spieler zwischendurch stärken konnten. Die drei ersten Plätze bei den Damen und Herren erhielten jeweils einen Preis. Die nächste Veranstaltung, ein Boßelturnier findet am 11. Februar statt. Anschließend wird Grünkohlessen gegessen. Auch hierzu sind Mitglieder, Freunde und Förderer des Vereins herzlich eingeladen. Anmeldungen sind noch bis zum 1. Februar unter info@tennisverein-ronnenberg.de möglich.