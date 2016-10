Berliner Straße: Busse werden umgeleitet

Im Zuge der Bauarbeiten in der Berliner Straße in Empelde im Auftrag der Region Hannover sind in Abstimmung mit der Stadt Ronnenberg ab Dienstag, 18. Oktober, die Asphaltierungsarbeiten der Straße sowie der Parkbuchten geplant.

Im ersten Bauabschnitt am Dienstag wird zunächst auf der östlichen Straßenseite zwischen Hirtenstraße/Am Sportpark bis zur REWE-Einfahrt und zwischen Parkplatzausfahrt Höhe Sparkasse/Berliner Straße 19 bis Nenndorfer Straße sowie auf der westlichen Straßenseite vor den Häusern Berliner Straße 22 bis 28 die alte Asphaltdecke abgefräst. Die Einbahnstraßenregelung in Fahrtrichtung Hannover/Badenstedt bleibt wechselseitig erhalten. Anschließend werden die abgefrästen Bereiche am Mittwoch neu asphaltiert.

Anschließend wird ab Mittwochabend/Donnerstagmorgen der Einbahnstraßenverkehr in Fahrtrichtung Hannover/Badenstedt auf die zuvor neu asphaltierten Bereiche umgeschwenkt. Für Donnerstag ist dann geplant, die westliche Straßenseite zwischen Hirtenstraße/Am Sportpark bis zur REWE-Einfahrt und zwischen Brandenburger Straße und bis Nenndorfer Straße sowie die östliche Straßenseite zwischen REWE-Einfahrt und Parkplatzausfahrt Höhe Sparkasse/Berliner Straße 19 die alte Asphaltdecke abzufräsen. Auch hier wird der Verkehr wechselseitig weiter Richtung Hannover/Badenstedt fahren können. Am Freitag werden dann diese Bereiche neu asphaltiert.

Die Fahrtrichtung Ronnenberg bleibt weiterhin voll gesperrt. Die RegioBus-Linien werden ab Montag, 17. Oktober, nur noch in Fahrtrichtung Hannover/Badenstedt durch die Berliner Straße fahren. Aus Richtung Hannover kommend werden die Busse bis einschließlich Freitag, 21. Oktober, durch die Häkenstraße umgeleitet. Fahrgäste achten bitte auf die Aushänge in den Haltestellen.

Mit Behinderungen ist zu rechnen. Die Zufahrt zu den Grundstücken u.a. für die Anlieferung der Gewerbetreibenden und Kundenverkehre der Einzelhandelsgeschäfte wird grundsätzlich durch eine Zu-/Ausfahrt möglich sein.

Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiter des Teams Technische Infrastruktur unter Tel.: 0511/ 4600-310 und -311 zur Verfügung.