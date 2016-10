Wir finde ich die passende Ausbildung für mich?

Welcher Beruf passt zu mir? Viele Schülerinnen und Schüler stehen ab der neunten Klasse vor dieser schwierigen und wichtigen Frage. Eine Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen, gibt es bei der Neuauflage der „Startklar“-Ausbildungsmesse in der Marie-Curie-Schule in Empelde. Am Donnerstag, 10. November, präsentieren zahlreiche Unternehmen von 14 bis 17 Uhr ihre Ausbildungsmöglichkeiten. Ab 16 Uhr öffnet sich die Messe auch für außerschulische Besucher und interessierte Unternehmen.

Die „Startklar!“-Ausbildungsmesse ist ein Gemeinschaftsprojekt der Marie Curie Schule KGS Ronnenberg und der Wirtschaftsförderung Stadt Ronnenberg. Die Veranstalter freuen sich über die Zusage von 30 Ausbildungsbetrieben und weiteren Institutionen, die sich mit ihren Ständen präsentieren, um mit den Schülern ins Gespräch zu kommen.

Ziel der Veranstaltung ist es, den Schülern Kontakte für ein zukünftiges Praktikum, einen Platz für den Zukunftstag 2017 und insbesondere für eine Bewerbung um einen Ausbildungsplatz zu ermöglichen. Die Ausbildungsbetriebe haben die Chance, Kontakt zu über 240 potenziellen Nachwuchskräften zu knüpfen.

Der Eintritt ist frei.