Bauarbeiten beeinträchtigen Straßenverkehr

Die Stadt Ronnenberg führt ab Montag, 24. Oktober, Arbeiten an den Gehwegen in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Stadtteil Benthe durch. Der alte Asphaltbelag wird gegen neues klinkerrotes Rechteckpflaster ausgetauscht. Die Arbeiten sind Bestandteil des Straßensanierungsprogramms.

Im Rahmen dieser Gehwegerneuerung werden Teilbereiche der Gosse sowie der Hoch-/Tiefborde neu hergestellt. Die Arbeiten werden ca. drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen. Die Stadt investiert in die neuen Gehwege rund 70.000 Euro. Aus den Arbeiten im öffentlichen Bereich heraus entstehen den angrenzenden Anliegern keine Kosten. Bordsteinabsenkungen für neue Grundstückszufahrten sind kostenpflichtig und werden mit den in Frage kommenden Anliegern direkt abgerechnet. Die Pflasterung wird von der Firma PSG aus Peine ausgeführt.

Es ist in der Gerhart-Hauptmann-Straße mit Beeinträchtigungen im Straßenverkehr sowie Geräuschemissionen zu rechnen. Die Zufahrt zu Grundstücken und Garagen wird stark eingeschränkt möglich sein. Parkbuchten müssen bereichsweise für Bauarbeiten frei gehalten werden. Die Anlieger werden um Verständnis gebeten und sollten die Pkws außerhalb der Baustelle abstellen.