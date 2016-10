Berliner Straße: So umfahren die Busse die Baustelle

Wegen abschließenden Bauarbeiten in der Berliner Straße in Empelde wird diese von Montag, 17. Oktober, bis Freitag, 21. Oktober, in Richtung Ronnenberg beziehungsweise Empelde/Schulzentrum gesperrt (wir berichteten). Die regiobus-Linien 510 und 523 fahren aus diesem Grund eine Umleitung und können die Haltestelle Empelde/Hirtenstraße in Fahrtrichtung Ronnenberg nicht bedienen. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestellen Empelde an der Umsteigeanlage und Empelde/Bahnhof zu nutzen.

Regiobus bittet um Verständnis für die baubedingten Änderungen.