Betrunkener zerstört Wartehäuschen am Bahnhof Empelde

Am Freitagabend zerstörte gegen 20 Uhr ein deutlich alkoholisierter 25 Jahre alter Mann aus

Hannover mit einem Teleskopschlagstock die Scheiben des Wartehäuschens am Bahnhof in Empelde. Der Mann wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen und in die Ausnüchterungszelle verbracht. Weiterhin muß er mit einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen. Der Teleskopschlagschlock wurde beschlagnahmt.