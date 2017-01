Drei Einbrüche in Empelde – Täter hebeln Türen auf

Am Samstag, 31. Dezember 2016 in der Zeit von 22.45 bis 23 Uhr, hat in der Liegnitzer Straße eine unbekannte männliche Person die Terrassentür eines Reihenhauses aufgehebelt. Im Haus ist er von der 82-jährigen Bewohnerin überrascht worden. Als diese das Licht einschaltet, flüchtet der Täter. Der Mann kann vage beschrieben werden (circa 185 cm, athletische Statur und dunkel gekleidet).

Die Fahndung nach dem Einbrecher verläuft negativ. In der Silvesternacht, in dem Zeitraum von 16 Uhr bis 1 Uhr, ist ebenfalls in ein Reihenhaus in der Straße Am Mesterwinkel eingebrochen worden. Der oder die Täter sind auch in diesem Fall durch Aufhebeln der Terrassentür in das Haus eingedrungen.

In der Nacht ist es noch zu einer weiteren Tat in der Robert-Weise-Straße gekommen. Der oder die Täter haben hier die Balkontür der Erdgeschoßwohnung aufgehebelt.

In allen drei Fällen können bislang keine konkreten Hinweise zum Diebesgut gemacht werden. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat in Ronnenberg (05109-5170) oder der Polizeistation in Empelde (0511-4383530) zu melden.