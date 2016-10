„Eigentlich müsste es Frauenbeauftragte heißen“

Gleichstellungsbeauftragte sollen dafür sorgen, dass keine Bevölkerungsgruppe benachteiligt wird – sei es in einem Betrieb oder einer öffentlichen Einrichtung. Ab November ist es für Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern verpflichtend, eine solche Stelle halbtags und hauptberuflich zu besetzen. Dazu gehört auch die Stadt Ronnenberg. Allerdings ist es seitens des Gesetzgebers vorgeschrieben, dass diese Stelle nur von Frauen besetzt werden darf. Männer haben keine Möglichkeit, dieser Beschäftigung nachzugehen, egal wie qualifiziert sie sind. Bürgermeisterin Stephanie Harms sieht darin eine Diskriminierung.

„Das ist doch ein völliger Widerspruch“, kritisiert Harms. Immerhin betreffe das Thema Gleichstellung nicht ausschließlich Frauen. „Ältere Mitbürger haben ebenfalls ein Recht auf Gleichbehandlung. Und ja, auch Männer“, so die Bürgermeisterin. Wenn allerdings nur Frauen einen bestimmten Job ausführen dürfen, der dann auch noch als Gleichstellungsbeauftragte bezeichnet wird, laufe etwas falsch, so ihre Kritik. „Eigentlich müsste es dann Frauenbeauftragte heißen“, so Harms‘ Schlussfolgerung.

Die Stadt Ronnenberg kann diese Gesetzeslage allerdings nicht ändern. Folglich wird ab November eine Frau sich um die Gleichstellung bei der Stadt Ronnenberg kümmern.