Empfang des Kirchenkreises Reformationstag

Im Rahmen des Reformationsempfangs, der traditionell am Abend vor dem Reformationstag stattfindet, lädt der Kirchenkreis zu einem Podiumsgespräch ein. Es steht am Sonntag, 30. Oktober, unter der Überschrift „Wie viel Religion verträgt unsere Gesellschaft?“ und beginnt um 18.30 Uhr in der Michaeliskirche Ronnenberg.

Am Gespräch nehmen Dr. Martin Memming, ärztlicher Direktor am Klinikum Region Hannover Robert Koch Gehrden, die Schulleiterin des Hannah-Arendt-Gymnasiums Silvia Bethe, HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt, Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke und Emine Oğuz, Geschäftsführerin der DITIB Niedersachsen Bremen teil. Die Fragen im Podium stellen Superintendentin Antje Marklein und Pastor Dr. Wichard von Heyden. Im Anschluss lädt der Kirchenkreis zu Begegnung und einem Imbiss im Gemeindehaus der Michaeliskirchengemeinde ein. Mit der Veranstaltung eröffnet der Kirchenkreis gleichzeitig das Jubiläumsjahr 500 Jahre Reformation.