Was ist real, was Fiktion?

Die sechste Ausstellung im Kunstraum Benther Berg in diesem Jahr zeigt großformatige Bilder der Malerin Kristina Henze aus Barsinghausen und ihres Sohnes Andrej, der in Düsseldorf sein Atelier hat. Neben Arbeiten auf Holz stellt er auch einige Werke vor, deren Bildträger Plexiglas ist. „Im Verborgenen“ lautet der Name der Ausstellung, die am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr eröffnet wird.

Andrej Henze hat in Barsinghausen sein Abitur gemacht und an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. In der regionalen Kunstszene ist er kein Unbekannter: In Hannover und Barsinghausen hatte er bereits mehrere Ausstellungen, im Barsinghäsuer Rathaus hängt eine große Arbeit von ihm.

Seine Ölbilder auf Holz zeigen eine Kombination aus Abstraktion und naturalistischer Darstellung. Sie verdeutlichten damit, dass das Bild keine foto-realistische Fortsetzung unserer Wirklichkeit ist, sondern dass Kunst in der Vorstellung entsteht.

Auch bei den stark leuchtenden Plexiglasarbeiten bestimmt das Wechselspiel von Naturalismus und Abstraktion viele dieser Malereien. Einige Bilder erinnern an mikroskopische Aufnahmen: Es tauchen Lebewesen aus dem Meer auf, winzige Unterwasserpflanzen ragen wie ein Wald aus dem Ozean hervor.

Auf eine andere Art werden Kristina Henzes Bilder von Licht und Farbe bestimmt: Auch für sie ist die Vielfalt und der Erfindungsreichtum in der Natur Auslöser für ihre Bildvorstellungen. Das gegenständlich Erscheinende tritt stark vereinfacht auf die Leinwand. Sie will nicht Reales abbilden, sondern nimmt es als Anstoß für ihre Bildfindungen.

Ihre Bilder zeigen verschiedenartige Ansätze, die versuchen, die erlebte Wirklichkeit malerisch zu erfassen.

Im Auge gespeicherte Eindrücke werden zu einer abstrahierenden Imagination verarbeitet. Das Gesehene wird verwandelt, umgeformt und wirken in der Vorstellung wie neu. Bestimmte Teile, Bruchstücke des Gesehenen, werden herausgegriffen, malerisch umgesetzt und neu erfunden.

Die Ausstellung ist bis zum 11. Dezember zu sehen, und zwar samstags von 15 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr und montags von 15 bis 17 Uhr. An allen Sonntagen außer dem 13. November wird Kristina Henze auch persönlich vor Ort sein.