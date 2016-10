Fahrerflucht: 26-Jähriger leicht verletzt

Am Freitag, 14. Oktober, gegen 22.30 Uhr ereignete sich in Ronnenberg auf der Benther Straße ein Verkehrsunfall. Ein 26-Jährigher Mann aus Hannover wurde dabei leicht verletzt. Er befuhr mit seinem PKW die Benther Straße Richtung B65. Kurz nach dem Ortsausgang Ronnenberg kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Am PKW entstand ein erheblicher Sachschaden von geschätzt 15.000 Euro. Der junge Mann suchte im Anschluss selbständig ein Krankenhaus auf.

Nach seiner Schilderung wurde er von einem entgegenkommenden PKW in der Kurve geschnitten und so zum Ausweichen gezwungen. Der Verursacher war vermutlich in einem BMW der „3rer-Serie“ in Silber unterwegs und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Ronnenberg bittet Zeugen darum, sich unter der Tel. 05109 / 5170 zu melden.