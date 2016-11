Feuerwehr feiert Halloween

Die Stadtjugendfeuerwehr Ronnenberg feierte am Wochenende in Empelde ein Halloweenfest, an dem 50 Kinder aus fast allen Stadtteilen teilnahmen.

Das Feuerwehrhaus Empelde verwandelte sich in ein Geisterhaus, in dem 50 Kinder, Jugendliche und Betreuer der Stadtjugendfeuerwehr Ronnenberg gemeinsam eine schaurig-schöne Halloweenparty feierten. Geister, Zombies und weitere Gruselgestalten tummelten sich im Feuerwehrhaus, in dem es sogar eine Geisterbahn gab. Vor allem stand aber Tanzen, Toben und gemeinsam Spaß haben auf dem Programm.

Höhepunkt der Feier war eine Grusel-Modenschau, bei der die besten Verkleidungen gekürt wurden. Gewonnen haben die Leichen-Schwestern Ewaldine und Rebecca, gefolgt von Noel als Zombie-Skelett. Den dritten Platz teilten sich Joyce als Zombie-Braut und Marvin als Scream. Die Gewinner bekamen sogar Pokale.

Natürlich gab es auch passende Speisen und Getränke, zum Beispiel giftgrüne Bowle.

Eine fröhliche und herbstliche Faschingsfeier war das Ziel der Organisatoren Christopher Buchler und Sasche Hartmann. Das ist ihnen gelungen.