Filmabend zum Weltfrauentag in Ronnenberg

Das Frauenzentrum, die Jugendwerkstatt Roter Faden und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ronnenberg laden alle interessierten Frauen zur Feier des Internationalen Weltfrauentages ein.

Die Feier findet am Mittwoch, 8. März, von 18 bis 21 Uhr im Hotel/Restaurant Sportpark Empelde, Am Sportpark 3, in Ronnenberg statt.

In diesem Jahr laden wir zu einem Filmabend zum Thema „Starke Frauen“ ein. Wir zeigen ein spannendes Drama über die Anfänge der Frauenbewegung und über die Geschichte mutiger Frauen, die sich der Suffragettenbewegung anschlossen und für das Wahlrecht für Frauen kämpften. Denn was heute selbstverständlich ist, ist Anfang des 20.Jahrhunderts unter einem hohen Risiko und unter Gefahr für Leib und Leben von Frauen erkämpft worden. Wir freuen uns, dies mit Ihnen zu feiern und freuen uns neben dem Film auf einen geselligen Austausch bei Snacks und Getränken. Die Veranstaltung ist kostenfrei und alle Frauen sind herzlich eingeladen.