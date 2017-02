Freibadsanierung: SPD Empelde wehrt sich gegen Vorwürfe

Noch immer wird im Rat über die Freibadsanierung diskutiert. Hierbei äußerten sich anscheinend aktive und ehemalige Ratsmitglieder, die der SPD den Vorwurf machten, dass die Sanierung des Freibades deshalb teurer geworden sei, weil so lange nichts passierte. Fabian Hüpner, Vorsitzender der SPD Empelde, erklärt, dass der Grund ein anderer sei. Eigentlich müsste das Wasser nach neusten Vorschriften oben am Beckenrand ablaufen. In dem Freibad läuft es allerdings nach unten hin ab. „ Ich vergleiche dies immer mit der häuslichen Badewanne. Möchte ich dort zukünftig den Zulauf nicht mehr von der Seite, sondern im Boden haben und den Ablauf über die Seiten, geht das nur, wenn ich die ganze Wanne und die gesamten Zu- und Ablaufrohre ersetze. Hierbei ist es egal, ob ich dies mache, wenn die Wanne noch relativ neu ist oder schon älter. Die Wanne muss in jedem Fall erst mal raus“, so Hüpner. Kommunalpolitik kenne er anders: „Eine Unwahrheit wird durch ständige Wiederholung nicht automatisch zur Wahrheit.“