Der Heimatbund Ronnenberg veranstaltet am Samstag, 19. November, um 17 Uhr sein traditionelles Wurst- und Grünkohlessen. Die Veranstaltung findet in der Lütt-Jever-Scheune, hinter dem Dorfe 12, statt. Bei Interesse an der Veranstaltung wird um eine Anmeldung per Mail an gerrit.kuehne@gmx.de gebeten.