Hemmingen: Einbrecher lassen Tresor zurück

In der Zeit vom 1. Januar ab 20 Uhr bis zum 2. Januar, 21.00 Uhr kam es in Hemmingen, im Klewertweg zu einem Wohnungseinbruch. Während der Streifenfahrt fiel Beamten des PK Ronnenberg ein Tresor auf, der auf einer Sackkarre in der Zuwegung zu dortigen Einfamilienhäusern stand. Bei einer Nachschau stellten sie fest, dass in ein Einfamilienhaus eingebrochen wurde und der Tresor aus diesem stammte.

Da der Tresor in unmittelbarer Nähe zum Tatort zurückgelassen wurde, ist zu vermuten, dass die Täter gestört wurden und flüchteten. Täterhinweise liegen zur Zeit nicht vor.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ronnenberg, Tel. 05109-5170 in Verbindung zu setzen.