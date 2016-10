Herbstmarkt von Frauen für Frauen

Es soll ein ganz besonderer Nachmittag werden: Am Samstag, 5. November, findet im Familienzentrum der Johanneskirche in Empelde von 16 bis 18 Uhr ein Markt von Frauen für Frauen statt. Über 35 Tische sind bereits vermietet und auch vor der Kirche haben sich einige Händlerinnen angesagt. Es können auch noch spontan Tische aufgestellt werden, um Dinge an die Frau (und den Mann) zu bringen.

Der Verkauf von guten Baby-, Kinder- und Erwachsenenartikeln, schönen Dingen, Accessoires, Spielzeug, Selbstgenähtem, Schmuck, Kosmetik, Bücher, Köstlichkeiten, Wohnutensilien und vieles mehr kann im Familienzentrum entdeckt werden. Der Erlös aus dem Verkauf von Getränken und selbstgemachten Salaten und Kuchen ist für den Erhalt und Unterstützung des Familienzentrums gedacht.