Klimaschutz: Aktionsprogramm für Kinder

Klimaschutz für die Schüler – das ist das Motto des Aktionsprogrammes, das in den Herbstferien in den Hortgruppen in Weetzen, Empelde und Ronnenberg stattfindet. Kinder sind neugierig und stellen viele Fragen. Die Arbeitsgemeinschaft Umwelt & Bildung mit Achim Stork und Sven Schlüter verdeutlichen den Kindern spielerisch, dass Energie kostbar ist und man deshalb sparsam damit umgehen sollte.

Die Kinder dürfen am Aktionstag nicht nur zuschauen. Mitmachen ist ausdrücklich erwünscht.

Mit der Handpuppe Baldur machen sie eine Entdeckungsreise durch die Welt der verschiedenen Elemente (Wasser, Sonne, Luft, Feuer und Magnetismus) und lernen diese spielerisch kennen. Faszinierende Experimente zeigen den Kindern Feuer, Sonne und Wind als Energiequelle, wie ein Wasserrad ein Kettenkarussel bewegt oder ein Fahrzeug mit Wind vorwärts getrieben wird.

So werden abstrakte Themen wie Energiesparen und Klimaschutz spannend und greifbar.

Das pädagogische Aktionsprogramm ist ein Baustein des kommunalen Klimaschutzaktionsprogrammes der Stadt Ronnenberg. Wenn die darin gesetzten Ziele erreicht werden sollen, müssen alle Ronnenberger mitmachen, gerade die kommende Generation.