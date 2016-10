Klimaschutz: Leicht gemacht für Kinder

Baldur der Energie-Zauberer hat in den Herbstferien die Kinder der Hortgruppen in Weetzen, Empelde und Ronnenberg besucht und spielerisch Klimaschutz erklärt.

Die Arbeitsgemeinschaft Umwelt & Bildung hat die Hortkindern mit der Handpuppe „Baldur“ auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der verschiedenen Elemente (Wasser, Sonne, Luft, Feuer und Magnetismus) geführt. Faszinierende Experimente haben den Kindern Feuer, Sonne und Wind als Energiequelle gezeigt. Zum Beispiel in dem erklärt wurde, wie ein Wasserrad ein Kettenkarussel bewegt oder ein Fahrzeug mit Wind vorwärts getrieben wird. Die Kinder haben dabei gelernt, wie kostbar Energie ist und das sie deshalb sparsam damit umgehen sollten. Die Kinder durften an den Aktionstagen aktiv mitmachen und ganz viel ausprobieren. So werden abstrakte Themen wie Energiesparen und Klimaschutz spannend und greifbar.

Das pädagogische Aktionsprogramm ist ein Baustein des kommunalen Klimaschutzaktionsprogrammes der Stadt Ronnenberg. Um die darin gesetzten Ziele zu erreichen, müssen alle Ronnenberger mitmachen, auch und gerade die kommende Generation.

Weitere Informationen gibt es beim Team Ökologie, Klimaschutz der Stadt Ronnenberg, Tel. 0511/4600-351/352.