Bisher unbekannte Täter drangen am Montag, 23. Januar, zwischen 17 und 19 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in dem Loydbrunnenweg in Devese ein. Nach Aufhebeln der Terrassentür wurde das Haus durchsucht und unter anderem Schmuck entwendet. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ronnenberg unter 05109 517 115 oder bei der Pst Hemmingen unter 05101 852707 zu melden.