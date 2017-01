Marie Curie Schule: Tierschutzorganisation fordert Stopp der Angel-AG

Die Tierschutzorganisation PETA hat die Marie Curie Schule im Visier. Es geht um die Angel-AG der KGS. PETA fordert die Schule dazu auf, die AG einzustellen und durch ein „tier- und kinderfreundliches Angebot zu ersetzen“. Der Vorwurf: Beim Angeln würden „die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man friedliche Tiere mit einem Köder anlockt und ihnen einen Haken durch den Mund bohrt.“ Statt die „natürliche Empathie“ der Schüler zu unterdrücken, solle die KGS diese stattdessen fördern, heißt es seitens PETA.

„Das Töten von empfindungsfähigen Tieren darf kein Lernangebot sein“, so Dr. Tanja Breining, Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei PETA. Die Schule habe einen Lehrauftrag und sollte Kinder und Jugendliche für andere Lebewesen sensibilisieren. Im Angelunterricht hingegen würde den Schülern „ihr natürliches Mitgefühl abtrainiert“. „Könnten Fische schreien, würde niemand mehr behaupten, Angeln sei eine Aktivität für Schüler“, so die Aktivistin.

„Die Anschuldigungen haben mich doch etwas erstaunt“, teilt Schulleiter Dr. Frank Hellberg mit. Den Vorwurf der Tierfeindlichkeit seiner Schule weist er klar zurück. „Angeln ist ein anerkannter Sport“, so der Schulleiter. In der AG würden die Schüler auf den Angelschein vorbereitet, zu dem auch der vernünftige Umgang mit den Tieren gehöre. „Das hat nichts mit Tierquälerei zu tun“, so Hellberg. Die Angel-AG werde auch zukünftig angeboten, bekräftigte er.