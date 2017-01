Miersch: „Alleine bist du nichts“

In rund neun Monaten steht die Bundestagswahl 2017 an. Langsam, aber sicher schalten die Politiker der Parteien in den Wahlkampfmodus. Schließlich wollen sie ein gutes Ergebnis für ihre jeweilige Partei einfahren und bestenfalls auch persönlich (wieder-)gewählt werden. So auch Matthias Miersch. Seit 2005 sitzt der 48-Jährige für die SPD im Deutschen Bundestag. Auch 2017 will er sein Direktmandat verteidigen. Auf einer Mitgliederversammlung der SPD Ronnenberg hielt Miersch eine rund 30-minütige Rede, in der er sich für ein klares linkes Profil seiner Partei im Wahlkampf aussprach und eine Koalition mit Grünen und Linken einer Neuauflage der Zusammenarbeit mit der Union vorzog.

„Wir müssen alles abseits der Großen Koalition versuchen“, sagte Miersch. Die SPD dürfe „nicht den Fehler von 2013 wiederholen“, eine Zusammenarbeit mit bestimmten Fraktionen auszuschließen. Schließlich gebe es mit der Linken beispielsweise im Bereich der Sozialpolitik mehr Gemeinsamkeiten, als mit CDU und CSU, so Miersch. Der Laatzener ist seit gut einem Jahr Sprecher der Parlamentarischen Linken, dem linken Flügel der SPD-Bundestagsfraktion.

Dementsprechend sieht er für die SPD in der Sicherung und Stärkung der gesetzlichen Renten-, Gesundheits- und Sozialsysteme ein zentrales Wahlkampfthema. Die soziale Ungleichheit habe in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen, behauptete Miersch. Eine Möglichkeit, diese zu verringern, sieht er in einer stärkeren Umverteilung von oben nach unten. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Gesellschaft sich immer mehr spalte. „Wenn ein Herr Winterkorn 3.000 Euro Rente täglich bezieht, andere jedoch nur einen Bruchteil davon im Monat, kann ich verstehen, dass sich Bürgerinnen und Bürger von der Politik abwenden“, so der Sozialdemokrat.

Er sei davon überzeugt, dass nur eine „solidarische Gesellschaft“ eine erfolgreiche sein könne. „Alleine bist du nichts.“ Von diesem Satz sei er als Sozialdemokrat überzeugt, rief er seinen Genossen zu. Für Miersch gilt dieser Leitspruch auch in der Außenpolitik. „Abschottung und eine Politik hin zum Nationalen“ seien nicht die Lösung für die globalen Probleme unserer Zeit, sagte er.

Seine Ronnenberger Parteifreunde pflichteten dem Bundestagsabgeordneten inhaltlich bei, doch wurden auch Zweifel geäußert, ob dies die Themen seien, die die Bürger derzeit interessieren. Das Thema der inneren Sicherheit streifte Miersch beispielsweise nur am Rande. „Eine absolute Sicherheit gibt es nicht“, sagte er. Auch einem Überbietungswettbewerb neuer Sicherheitsgesetze könne er nichts abgewinnen. Stattdessen müssten die bestehenden Gesetze konsequent angewendet werden.