Nähkurs an VHS

In dem Kurs „Taschen selber nähen“ der VHS Calenberger Land entstehen nach eigenen Entwürfen oder fertigen Schnitten individuelle Taschen für alle Anlässe. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber auch Fortgeschrittene können ihre Kenntnisse erweitern und ihre Ideen unter kompetenter Anleitung verwirklichen.

Mitzubringen sind Nähmaschine, Nähutensilien und ein Verlängerungskabel. Das Seminar findet in Empelde am Freitag, 21.Oktober von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 22. Oktober von 10 bis 16 Uhr in der VHS, Hansastraße 30 statt und kostet 45 Euro.

Nähere Auskünfte und Anmeldungen ab 10. Oktober unter Tel. 0511-92027580 oder: ronnenberg@vhs-cl.de.