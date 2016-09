Neuauszählung der Wahl: Ergebnis für morgen erwartet

Es ging doch schneller, als ursprünglich angenommen. Das Ergebnis der erneuten Auszählung des Gemeinderatswahlergebnisses vom 11. September wird am morgigen Donnerstag um 13 Uhr im großen Sitzungszimmer des Rathauses 2 in der Hansastraße 38 präsentiert. Ursprünglich hatte die Stadtverwaltung erklärt, voraussichtlich erst am 4. Oktober Ergebnisse präsentieren zu können.

Bei der Plausibilitätsprüfung der Einzelwahlergebnisse aus den 30 Wahlbezirken sei am Tag nach der Wahl festgestellt worden, dass 49 Stimmen als ungültig gezählt wurden, obwohl sie eigentlich gültig waren, erklärte Bürgermeisterin und Gemeindewahlleiterin Stephanie Harms. Dies habe vor allem daran gelegen, dass nach der neuesten Änderung des Kommunalwahlgesetzes Niedersachsen unter Umständen auch Wahlzettel gültig sind, wenn mehr als drei Stimmen abgegeben wurden. Sind zum Beispiel drei Stimmen an Kandidaten verteilt worden und eine an eine Partei, so sind die Stimmen für die einzelnen Kandidaten weiterhin gültig, nur die Partei-Stimme entfällt.

Da die erste Zählung ergab, dass bereits zehn Stimmen mehr oder weniger dafür sorgen könnten, dass die CDU einen weiteren Sitz gewinnt und die AfD einen Sitz verliert, entschied sich die Wahlkommission, eine erneute Auszählung vorzunehmen.