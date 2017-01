Neues Punktesystem für Kitaplatzvergabe in Ronnenberg geplant

Die Stadt Ronnenberg plant eine Änderung der Aufnahmegrundsätze für die örtlichen Kindertageseinrichtungen. Diese sollen mit Beginn des Kindergartenjahres 2017/2018 in Kraft treten. Die geplanten Änderungen betreffen das Punktesystem zur Platzvergabe. Soweit die zur Verfügung stehenden Plätze nicht ausreichen, um alle Anmeldungen zu berücksichtigen, kommt dieses zur Anwendung. Vor allem bei den nachgefragten Wunschplätzen in einem bestimmten Stadtteil oder einer Einrichtung wird dieses Konzept herangezogen. „Aufgrund von geänderten gesellschaftlichen Voraussetzungen, vorrangig in Form von individuellen Arbeitszeitmodellen, im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich in der Praxis gezeigt, dass eine Überarbeitung der Aufnahmegrundsätze für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Ronnenberg sinnvoll ist“, heißt es seitens der Stadt.

Ziel sei es, durch die Anpassung vor allem die Erwerbstätigkeit der Eltern „nachhaltig und differenzierter“ zu berücksichtigen. Geplant ist eine Abstufung der wöchentlichen Arbeitszeit in einem fünf-Stunden-Abstand – sowohl bei Alleinerziehenden als auch bei zwei Erziehungsberechtigten.

Zudem soll Elternteilen, die momentan noch arbeitslos sind, jedoch eine Tätigkeit aufnehmen möchten, eine verbesserte Chance bei der Platzvergabe eingeräumt werden, damit sie diese Tätigkeit auch aufnehmen können. Sie sollen 50 Prozent der Punkte erhalten, die sie für die angepeilte Arbeitszeit bekämen. Hierfür müssten mindestens zwei Einladungen zu Bewerbungsgesprächen oder fünf Bewerbungen der letzten zwei Monate vorgelegt werden.

Darüber hinaus sollen weiterhin die sozialen Umstände der Kinder beziehungsweise der Eltern, gesundheitliche Notlagen, das Alter der Kinder sowie die Anzahl an Geschwistern berücksichtigt werden.

Erste politische Beratungen über das neue System erfolgen am 23. Januar im Sozialausschuss.