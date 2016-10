Am eigenen Laptop – besonders für Seniorinnen geeignet

Im Frauenzentrum Ronnenberg, Stille Straße 8 im Stadtteil Empelde, beginnen im Oktober wieder die PC-Kurse für Frauen am Vor– und Nachmittag.

Der Vormittagskurs startet am Mittwoch,19.Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr. Die beiden Nachmittagskurse starten am Dienstag,18.Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr und von 16.45 bis 18.15 Uhr. Alle Kurse dauern acht Wochen, umfassen 16 Unterrichtsstunden und kosten 80 Euro.

Die PC-Kurse richten sich an Anfängerinnen oder leicht Fortgeschrittene. Gelernt wird in Kleingruppen mit vier bis sechs Teilnehmerinnen. Es werden die Grundlagen der Bedienung von Windows, das Erstellen von Texten sowie der Einstieg ins Internet erlernt. Dies alles am eigenen Laptop, den die Teilnehmerinnen zum Kurs mitbringen. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl ist der Kurs besonders für Seniorinnen geeignet. Die Kursinhalte werden zudem individuell nach Wünschen und Vorerfahrungen zusammengestellt.

Um vorherige Anmeldung direkt bei der Kursleiterin Frau Breidenstein wird gebeten unter Tel. 0511 / 700 38 388.