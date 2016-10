Es findet eine kostenfreie Rechtsberatung für Frauen in Krisensituationen am Donnerstag, 17. November, von 17 bis 18 Uhr im Frauenzentrum der Stadt Ronnenberg in Empelde, Stille Straße 8, statt. Eine Anwältin berät persönlich bei Scheidung, zum Sorge-und Unterhaltsrecht sowie bei Gewalterfahrungen und Stalking. Um Anmeldungen wird gebeten unter Tel. 0511/431531 oder unter frauenzentrum@ronnenberg.de.