SoVD Ronnenberg lädt ein zum Karneval

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) Ortsverband Ronnenberg feiert am Freitag, 17. Februar, um 19.11 Uhr seine zweite große Prunksitzung zu der alle Bürger aus Ronnenberg eingeladen sind.

Ausgerichtet wird das Fest vom Karnevalistischen Alt-Herren-Corps mit dem Hannoverschen Carneval Club (hcc) und der Hannoverschen Funkengarde (HFG) sowie weiteren befreundeten hannoverschen Karnevalsvereinen. Das hannoversche Prinzenpaar freut sich schon auf den Besuch. „Sich in ein paar fröhlichen Stunden vom grauen Alltag eine Auszeit nehmen, tut der Seele gut“, meint die Vorsitzende des Sozialverbands Ronnenberg Herta Meyer.

Für Getränke und Snacks ist gesorgt. Wer an der Prunksitzung in Ronnenberg teilnehmen möchte, sollte wegen der großen Nachfrage möglichst bald Eintrittskarten kaufen. Sie sind im Vorverkauf bei Büro & Schreibwaren Schmidt, Ihmer Tor 3, und in der Buchhandlung Buchfink, Lange Reihe 6, für 18 Euro zu erhalten.

Vorbestellungen nehmen Herta Meyer unter Tel. 05109/7457 und Helga Berger unter Tel. 05109/9927 entgegen.