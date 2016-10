Sozialverband Ronnenberg feiert 70-jähriges Jubiläum

Am Samstag, 5. November, feiert der Ortsverband Ronnenberg des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) seinen 70. Geburtstag. Zur Feier sind alle SoVD-Mitglieder in das Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg in Ronnenberg herzlich eingeladen. Um 11 Uhr beginnt die Feier. Neben Kaffee und Kuchen gibt es auch ein warmes Buffet.

Der SoVD als Selbsthilfeorganisation ist der mitgliederstärkste Sozialverband in Niedersachsen. 1917 wurde der Verband von Kriegsopfern und deren Hinterbliebenen gegründet. Der Ortsverband Ronnenberg wurde am 1. November 1946 unter dem Namen Sozialverband Reichsbund gegründet. Ernst Hähsen war der erste Vorsitzende.

Vor zehn Jahren hatte der Ortsverband Ronnenberg 209 Mitglieder. Heute sind es bereits 730. Wer an der Feier teilnehmen möchte, muss sich bis zum Freitag, 28. Oktober, bei Herta Meyer unter Tel. 05109/7457 oder bei Helga Berger unter Tel. 05109/9927 anmelden.